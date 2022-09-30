Новый рейс в Екатеринбург будет курсировать из аэропорта Ижевска

Долететь до Екатеринбурга можно за час Фото: Амир Закиров

Из Ижевска теперь можно будет улететь в Екатеринбург. Об этом сообщает гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников в своем телеграм-канале.

Первый рейс отправится на Урал 4 ноября этого года. Он будет выполняться два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям.

Из Ижевска самолет будет вылетать в 9 часов вечера, а прилетать в Екатеринбург в 11 часов вечера. Менее чем через час, в 23:50 самолет вылетит обратно из Екатеринбурга. Прибытие в Ижевск – в 23:50 по местному времени.

В аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» возможны удобные стыковки в Барнаул, Бишкек, Душанбе, Кемерово, Красноярск, Куляб, Новокузнецк, Худжанд. Также таким путем можно долететь до Владивостока, Иркутска, Красноярска, Ташкента и Тюмени.

«Тарифы на рейс стартуют от 999 рублей, предельный тариф в эконом-классе 3225 рублей, и это ниже стоимости проезда на ж/д», – отмечает Синельников.

Сейчас можно купить билеты только до конца этого года. Продажи на 2023 год откроются, когда будут получены выплаты от государства.