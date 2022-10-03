«Ижсталь» продвигает технологии бережливого производства

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») реализует программу «Инициатива», направленную на повышение эффективности производства за счет вовлеченности сотрудников. В рамках программы поощряются активные заводчане, выступающие с предложениями по улучшению технологических процессов, условий труда, культуры производства.

Все предложения рассматриваются техническим советом предприятия с учетом их актуальности, уровня проработки, возможности практической реализации и экономического эффекта. За неполных 9 месяцев текущего года подано 157 предложений по улучшению, 24 из которых уже внедрены, 48 находятся в стадии реализации.

За каждое принятое к реализации или на перспективу предложение предусмотрено материальное поощрение. В подразделениях регулярно определяют самого активного рационализатора с наибольшим числом полезных улучшений. Такой работник дополнительно премируется по результатам работы за месяц.

Например, в прокатном цехе лидером стал вальцовщик по сборке и перевалке клетей, который, помимо прочего, предложил изменение формы калибров при прокатке кругов большого диаметра, что позволит добиться экономии средств. А новшества мастера цеха калиброванного проката позволяют значительно сократить время наладки правильно-отрезных станков и существенно улучшают эргономику участка.

«Программа «Инициатива» – важный элемент продвижения принципов бережливого производства среди персонала завода. Уже сегодня она приносит ощутимые результаты», – отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «Ижсталь» Алексей Гисс.

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