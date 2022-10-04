В России найти госпитализированного родственника станет легче

Найти госпитализированного родственника станет легче Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутат Госдумы Василий Власов предложил создать онлайн-сервис для поиска информации о госпитализациях. Об этом пишет RT.

На данный момент жителям России доступно множество социально важных онлайн-ресурсов для упрощения повседневной жизни: от порталов государственных и муниципальных услуг до системы онлайн-записи к врачу. Но в то же время законодатель отметил необходимость появления единого ресурса, с помощью которого россияне смогут быстро получить нужную им информацию о госпитализациях.

Депутат также подчеркнул, что наиболее актуальным данный сервис может стать для родственников пожилых и тяжелобольных россиян, ведь они не всегда могут знать о том, что они госпитализированы. Потеряв связь с родными, люди тратят огромное количество времени на обзвоны больниц.

Еще более серьезной данная проблема является для родственников, которые проживают в другом городе или даже в другой стране.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность создания единого интернет-ресурса, на котором по дате рождения, ФИО, серии и номеру паспорта, иной личной информации можно будет оперативно получить сведения о факте госпитализации, медицинском учреждении, в которое был госпитализирован гражданин, контактных данных медицинского учреждения», — говорится в обращении Власова.