В Удмуртии благоустроили 140 дворов и парков

Недавно благоустроенный Богатыревский парк в Воткинске. Фото: пресс-служба главы региона Александра Бречалова

На данный момент в Удмуртии по программе «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 70 дворов и 77 парков, площадей и зебр. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Александра Бречалова.

Фото: пресс-служба главы региона Александра Бречалова

Богатыревский парк в Воткинске стал наиболее крупным реализованным за последние дни проектом. За два года он превратился в удобное и уютное место для отдыха. В нём установили пешеходные дорожки, тренажеры для спорта, скамейки и урны. Также уложили газон и посадили кустарники. Кроме того, сделали замечательную игровую площадку для детей. И самое главное – в парке установили видеоконтроль.

Стоит отметить, что в следующем году на благоустройство Удмуртии республике будет выделено порядка 400 млн руб из федерального бюджета.