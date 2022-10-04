Еще четверых детей, пострадавших во время стрельбы в школе № 88, выписали из больницы

Под наблюдением московских врачей находятся 15 человек, пострадавших при стрельбе в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Четверых детей, ставших жертвами Артема Казанцева в школе № 88 Ижевска, выписали из больницы 3 октября. Об этом сообщил Александр Бречалов на своей странице в «ВКонтакте».

«В РДКБ и 1 РКБ под наблюдением специалистов остаются 3 детей. Все они в удовлетворительном состоянии, опасений за их здоровье нет», – поделился глава региона.

На данный под наблюдением московских врачей находятся 15 человек, 13 из которых дети. Восемь из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть – в тяжелом состоянии, и еще один ребенок, к сожалению, продолжает оставаться в состоянии крайней степени тяжести.

Каждый пострадавший в этой трагедии находится под постоянным контролем врачей и психологов. Сотрудники Ижевских больниц обходят семьи учеников и наблюдают за их психологическим и физическим состояниями. Психологи также продолжают работать в центре психологического здоровья. Обратиться к ним за помощью можно в лицее или по телефону доверия 8-800-100-09-06.