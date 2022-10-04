Жителей Ижевска приглашают обсудить предварительный проект благоустройства набережной

Набережну. Ижевского пруда благоустроят Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Обновленный проект благоустройства северной части набережной ижевского пруда представят жителям столицы Удмуртии для обсуждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Предварительный эскизный проект ижевчане смогут увидеть 10 октября в 18.30 в театре «Молодой человек» по адресу улица Милиционная, 103. После презентации каждый желающий сможет задать интересующий вопрос или выразить мнение о проекте.

Для участия в обсуждении требуется пройти предварительную регистрацию, количество мест на форуме ограничено.