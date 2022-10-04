С помощью выстрелов ружья удалось найти потерявшегося мужчину в лесу Удмуртии

Командир отделения местной части Михаил Ловкин Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Вечером первого октября в лесу недалеко от поселка Ува в Удмуртии потерялся мужчина, отправившийся за грибами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики в своем телеграм-канале.

На поиски отправился командир отделения местной части Михаил Ловкин. В этот день у него был выходной, но узнав о происшествии, он все же пошел на поиски.

«Командир отделения нашей части Михаил Ловкин не раз выручал грибников, которые плутали в этом же лесу, так как хорошо знал местность. Обычно он объяснял и направлял их к дому, общаясь по телефону. 1 октября у него был выходной, но я все же решила сообщить ему о происшествии», – рассказывает диспетчер ПСЧ-40 Надежда Хорошавина.

Сначала Ловкин попытался сориентировать потерявшегося, позвонив ему по телефону. Но так как мужчина не смог самостоятельно разобраться, огнеборец вышел в лес сам.

Мужчину удалось найти с помощью ружья, которое взял с собой на поиски огнеборец. Звук выстрелов, направленных в воздух, помог грибнику сориентироваться и выйти к спасателю.