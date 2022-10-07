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Общество7 октября 2022 5:49

Сотрудники МЧС Удмуртии доставили более 250 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Они съездили туда более 20 раз
Софья Кель
Удмуртские огнеборцы участвуют в доставке гуманитарной помощи на Донбасс

Удмуртские огнеборцы участвуют в доставке гуманитарной помощи на Донбасс

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Огнеборцы Ижевска, Воткинска и Глазова участвуют в доставке гуманитарной помощи на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Спасатели совершили уже более 20 поездок в Донецкую область и доставили свыше 250 тонн гуманитарной помощи.

После доставки груза, огнеборцы отправятся домой в Удмуртию. Откуда уже выехали их коллеги из Камбарки, Сарапула и Ижевска.

Такие выезды из МЧС Удмуртии начались в сентябре. Водители будут меняться каждый месяц.

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