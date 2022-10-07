Сотрудники МЧС Удмуртии доставили более 250 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Удмуртские огнеборцы участвуют в доставке гуманитарной помощи на Донбасс Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Огнеборцы Ижевска, Воткинска и Глазова участвуют в доставке гуманитарной помощи на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Спасатели совершили уже более 20 поездок в Донецкую область и доставили свыше 250 тонн гуманитарной помощи.

После доставки груза, огнеборцы отправятся домой в Удмуртию. Откуда уже выехали их коллеги из Камбарки, Сарапула и Ижевска.

Такие выезды из МЧС Удмуртии начались в сентябре. Водители будут меняться каждый месяц.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.