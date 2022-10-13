Альфред Агадуллин: «Иногда в жизни надо учиться терпению – после этого ты становишься сильнее»

Фото: ООО «ЦЗМ»

Правила жизни пескоструйщика ижевского предприятия ЦЗМ Альфреда Рашидовича просты и понятны: преданность родному предприятию, следование семейным рабочим традициям и уважение к мнению других людей, даже если оно расходится с твоим.

Уроженец известной ижевской рабочей династии, Альфред закончил техническое училище по специальности каменщика и пошёл работать на завод, на котором трудился его отец. Судьба дала ему возможность поработать на производстве металлоконструкций и химзащиты, получить опыт работы каменщиком, несколько лет трудиться формовщиком на «Ижстали».

Годы стремительно пролетели, и в 2008 году теперь уже ставшего родным предприятия ЦЗМ пригласили перспективного рабочего на вакансию пескоструйщика, где через несколько месяцев, пройдя испытания на мастерство и характер, Альфред перешёл в штат.

Фото: ООО «ЦЗМ»

В индустриальном строительстве металл обязательно проходит специальную антикоррозийную обработку от окалины, что позволяет мостам, заводам, цехам, трубопроводам и другим строительным конструкциям находиться в рабочем состоянии десятилетиями. Перед окраской металл зачищают от ржавчины и налёта. Чистка поверхности от грязи, копоти и старой краски – задача не из легких. В этом и состоит работа непростая и важная пескоструйщика. О своей профессии Альфред рассказывает с огоньком в глазах:

«В процессе перевозки металлические конструкции будут коррозировать, тем более, если везут морем, с брызгами солёной воды. Например, в Арктику. А мы делаем металл защищенным, готовым к покраске. Приятно осознавать, что твоё маленькое дело вливается в общий поток гигантских строек.»

Пескоструить Альфреду доводилось готовые металлоконструкции со множеством связей, швелера, огромные уголки, балки длиной до 18 метров и толщиной до 40 сантиметров. Многие конструкции весят тонны! И несколько первых лет пришлось трудиться вручную, пока ЦЗМ не приобрёл специальную камеру.

«Камеру ездили смотрели в 2014 году в Чайковск, совершенно новый аппарат – вспоминает Альфред. – Через год её привезли в Ижевск, и работа пошла живее.»

Главное – теперь металл не страдал от осадков. Альфред вспоминает курьёзный случай, когда камеры ещё не было.

«Однажды отпескоструили крупную металлическую опору на солнышке. И только погрузили её на покраску, из-за цеха стремительно вылетает туча, в секунду начинается сильный дождь и моментально свежеочищенный металл ржавеет прямо на глазах, окисляется. Пришлось всё зачищать и делать заново.»

Когда Альфреду стукнуло 50, и ЦЗМ поздравил премией, коллеги по ремеслу стали подтрунивать, в шутку отправляя коллегу на покой. Что ещё больше раззадоривало мастера. В ЦЗМ работает бригада 7 человек в две смены. И средний возраст коллег 30-35 лет. Но наш герой собирается работать, пока есть силы, пока «не выгонят на пенсию», как он сам шутит. Впрочем, избавляться от мастера такого класса никто и не собирается.

Директор ЦЗМ (Центральные заготовительные мастерские) Пётр Шелемов тепло отзывается о своём сотруднике:

«Альфред Агадуллин входит в число самых ответственных и квалифицированных работников. Он из тех, кто мало говорит и много делает. И, конечно, передает молодёжи свой опыт, иногда даёт и жизненные советы новым сотрудникам.»

Альфред отмечает, что сейчас молодежь учится очень быстро, но и привязки почти ни у кого нет к своему месту работы. «Если что не понравилось – могут легко уйти. Не хотят в себе разбираться, а ищут причины в других. И это не всегда верно. Хочется дать совет молодым рабочим – надо просто научиться терпению, ведь нельзя объять необъятное. И оставаясь на одном месте, опыт накапливается, а с переходом на новое предприятие часто все приходится начинать с нуля».

Уральская земля столетиями славится своими передовиками производства. И такие, как Альфред Агадуллин, вносят свой посильный вклад в крупнейшие стройки. Так, по кирпичикам вклад каждого рабочего, мастера, инженера, директора аккумулируются в общий трудовой подвиг нашего строительства и промышленности.

А самому герою очерка хочется пожелать богатырского здоровья, длительной карьеры и продолжить передавать все свои навыки молодым. Потому что опыт – это бесценный актив!