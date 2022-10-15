Врач-сомнолог София Черкасова: «Не спать под воздействием стресса является нормой для 30 % населения»

Из-за стресса многие люди отмечают ухудшение сна Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог София Черкасова в беседе с RT рассказала о том, как улучшить качество сна на фоне стресса.

Как говорит эксперт, для 30 % населения уже стало нормой не спать под воздействием стресса.

«Когда человек в ожидании раннего вылета, перед ответственным мероприятием или после конфликтных, непростых ситуаций может не спать — это нормально. Первая рекомендация для людей, которые плохо спят после стресса, — понять, что это может быть и нормальным явлением, если они на протяжении всей жизни склонны к подобному, это называется реактивный сон», – пояснила София Черкасова.

Также сомнолог сказала, что в случае, когда человек осознает, что это его личный вариант нормы, то зачастую «у него меньше фокуса на проблеме стресса».

«Если человек не поспал на фоне стресса одну ночь, то ему стоит встать в своё обычное время, не давать себе дополнительного времени, чтобы отоспаться, прилечь днём или пораньше лечь вечером… просто среагировать на это как на будничную ситуацию, и с большой вероятностью сон скоро стабилизируется», — объяснила Черкасова.

Одна из антистресс-рекомендаций сомнолога – откажитесь от кофеина в период стресса. Это улучшит сон.

«Когда человек ложится и понимает, что не заснёт на фоне стресса, если он не заснул в течение 15 минут, стоит встать, уйти в другую комнату, там включить неяркий свет и, например, читать книгу или заниматься каким-то другим рутинным делом, но только это не должны быть работа или компьютер. Возвращаться в постель нужно, когда появится истинная сонливость», – подчеркнула собеседница RT.

Еще одна рекомендация – быть физически активным «в зависимости от переносимости и натренированности человека».