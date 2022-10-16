ДТП с 3 пострадавшими произошло на сельской дороге в Удмуртии

В результате аварии автомобиль загорелся. Фото: vk.com/gpsur

В субботу, 15 октября, в селе Сюмси на улице Советской произошло столкновение двух автомобилей в результате которого травмы получили три человека. Об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщила Государственная противопожарная служба Удмуртии.

Фото: vk.com/gpsur

ДТП произошло днем, около 15:02. Возникло возгорание, тушить которое выезжали бойцы пожарно-спасательной части № 39 села Сюмси. Также пришлось деблокировать пострадавших из салона.

Причины ДТП не уточняются.

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