Диетолог рассказала россиянам, может ли фастфуд быть безопасным

Гамбургеры можно сделать чуть-чуть полезнее Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самым полезным фастфудом диетолог Елена Соломатина в беседе с RT (18+) назвала пиццу. Но только если это продукт без копченой колбасы, с сыром, грибами, а также большим количеством томатов.

Можно брать и роллы, но они должны быть свежими, и лучше обойтись без соевого соуса из ресторанов быстрого питания.

По поводу бургеров и картошки – все тоже неоднозначно.

«Картофель стоит брать деревенский — он полезнее, и желательно его съесть с овощами. Если очень хочется бургер, лучше заменить булку на цельнозерновой хлеб и добавить больше овощей. Стараться не брать майонез, потому что он не очень высокого качества, как правило, в заведениях быстрого питания. Лучше томатный соус», – объясняет специалист.

Наггетсы и куриные крылышки есть тоже можно, но лучше убрать с них панировку. А еще не стоит запивать пищу холодными напитками.

«Коктейли, молочные коктейли и любые холодные напитки, особенно со льдом, не дают нормально перевариваться еде», – пояснила Елена Соломатина.

Чипсы или пирожки лучше выбрать не жареные, а запеченные. Шаурму – с курицей, без майонеза, но с большим количеством овощей. А если хочется заварить «быструю лапшу», ее можно облагородить овощами.

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