11 сообщений о потерявшихся в лесу жителях Удмуртии приняли спасатели за неделю

Осенний лес в Удмуртии наиболее коварен Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За минувшую неделю поисково-спасательная служба Удмуртии приняла 11 обращений о потерявшихся в лесу гражданах, об этом спасатели сообщают на официальной странице «ВКонтакте».

По большей части это были заявки на поиски грибников. Как поясняют специалисты, в осеннее время лес особенно коварен, и заблудиться могут даже опытные люди.

Например, житель села Каракулино отправился в лес в компании своей жены и соседки. Телефон он почему-то оставил в машине. Затем группа разминулась, а когда женщины вернулись к автомобилю, то своего спутника не обнаружили. Они решили сразу же вызвать спасателей, так как прошло уже несколько часов.

В зоне поиска спасатели начали прочесывать лес, двигаясь в указанном женщинами направлении. Спустя час выяснилось, что потерявшийся грибник самостоятельно вышел на автодорогу около села Арзамасцево. Позже мужчина признался, что в лес за грибами ходит каждый год, но на этот раз сам не понял, как потерял ориентир.

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