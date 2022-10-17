Эксперты ФСС расскажут жителям Ижевска об усовершенствовании традиционных сервисов и внедрении госуслуг нового формата

Также ижевчане подробнее узнают о создании единых офисов клиентского обслуживания ФСС и ПФР

19 октября в столице Удмуртии состоится круглый стол регионального отделения Фонда социального страхования России по Удмуртии и «Комсомольской правды – Ижевск» на тему: «Государственные услуги ФСС: об усовершенствовании традиционных сервисов и внедрении госуслуг нового формата».

Основной темой станут государственные услуги, предоставляемые населению Фондом социального страхования. Спикеры расскажут как о традиционных услугах , так и о совершенно новой – электронном сертификате на технические средства реабилитации.

Данный сертификат позволяет обеспечивать граждан с ограниченными возможностями здоровья средствами реабилитации, например трости, протезы, кресла-коляски и так далее. Также будет затронута тема санаторно-курортного лечения для льготной категории граждан.

В рамках круглого стола эксперты ответят на самые частые вопросы: можно ли выбрать средство реабилитации определенного производителя, получится ли вернуть затраты на самостоятельно приобретенные средства реабилитации, кому положен бесплатный проезд до места лечения и обратно и многое другое.

Отдельный блок будет посвящен работе волонтеров, которые помогают гражданам подать заявление на получение госуслуг, в том числе – онлайн .

В заключение будет озвучена тема создания единых офисов клиентского обслуживания ФСС и ПФР. Они появятся в Удмуртии в связи с объединением фондов в единую структуру, которое произойдет 1 января 2023 года. Эксперты расскажут о том, как ведется подготовительная работа в рамках объединения двух фондов, какие риски не исключены в переходный период и какие услуги ФСС и ПФР уже сейчас можно получить в формате «одного окна».

Посмотреть прямую трансляцию круглого стола и задать интересующие вопросы можно будет в соцсетях «Комсомольской правды – Ижевск» 19 октября с 10:00 до 11:00 по местному времени.

Спикеры:

- Ильдар Гадршин, и.о. управляющего региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике;

- Ольга Тимофеева, начальник отдела организации предоставления государственных услуг Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике;

- Татьяна Жвакина, начальник отдела обеспечения техническими средствами реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике;

- Екатерина Колмогорова, начальник отдела снабжения и сбыта филиала «Ижевский» АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие»;

- Елизавета Плеханова, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики.

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