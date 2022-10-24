Дожди с мокрым снегом и сильный ветер ожидаются в Ижевске 24 октября

Прогноз погоды для столицы Удмуртии на 24 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 24 октября в Ижевске ожидается облачная погода.

Температура воздуха днем составит около +2..+4 °С. Вероятны продолжительные дожди, местами – с мокрым снегом. Скорость юго-западного ветра достигнет 9-14 м/с, но некоторые порывы будут достигать скорости 17 м/с.

К вечеру столбик термометра опустится до -1 °С, дождь утихнет. Ветер изменит направление на северо-западное, его скорость снизится до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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