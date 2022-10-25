Мужчину из Ижевска осудят за избиение родной матери

Мужчина полностью признал свою вину Фото: Сергей ГРАЧЕВ

39-летнего жителя столицы Удмуртии осудят по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, он избил свою маму.

В июле этого года обвиняемый вместе с матерью и своей знакомой выпивал у себя дома. В какой-то момент между мужчиной и его родительницей возник конфликт. Во время ссоры ижевчанин нанес множественные удары женщине.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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