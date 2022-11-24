В крупном ТРЦ Ижевска появился высокоскоростной интернет

МТС обеспечила стопроцентное внутреннее покрытие ТРЦ «Сигма» высокоскоростным мобильным интернетом. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования на всех этажах торгового центра теперь есть качественная голосовая связь МТС и мобильный интернет на скорости до 80 Мбит/с.

ТРЦ «Сигма» является одним из популярных и посещаемых торговых центров в Ижевске. На территории ТРЦ расположены более 100 магазинов, многозальный кинотеатр и развлекательный комплекс. Чтобы обеспечить качественное и устойчивое покрытие на площади более 65 тысяч квадратных метров, специалисты МТС разработали специальное техническое решение. Система базовых станций малой мощности и репитеров, установленных в здании, создает равномерное покрытие и позволяет поддерживать качественную голосовую связь и скорости мобильного интернета до 80 Мбит/с.

Теперь посетители продовольственного супермаркета, зоны развлечений, супермаркета бытовой техники и электроники, арбалетно-лучного тира, зеркального лабиринта и многозального современного кинотеатра могут пользоваться высокоскоростным интернетом на всей территории комплекса.

«Уже практически все крупные ТЦ города покрыты нашей связью именно за счет установленного внутри зданий дополнительного телеком-оборудования. Поскольку «Сигма», как и другие современные торговые центры, построена с применением бетонных и стеклянных элементов, поглощающих сотовый сигнал от уличных базовых станций, здесь тоже потребовалось отдельно усилить сеть, чтобы обеспечить связью покупателей и арендаторов торговых площадей. Я сам здесь часто бываю – посещаю трансляции проекта Theatre HD в кинотеатре и заглядываю на фудкорт, - поэтому за тем, как работает наша связь, следить буду лично», - рассказал директор филиала МТС в Удмуртии Николай Рупасов.