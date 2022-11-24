Как анализировать свои ежемесячные затраты

Фото: Мария Бакланова

Приложение любого Банка - это удобный сервис для анализа ваших затрат.

Как можно поддерживать порядок в своем кошельке и на банковских счетах?

Давайте рассмотрим сервисы, которые помогут это сделать.

Первое на что стоит обратить внимание, это раздел где можно контролировать Ваш бюджет. Это ваш верный помощник в планировании доходов и расходов. Он автоматически распределяет все денежные потоки, для этого просто укажите сколько денег вам приходит на карту каждый месяц. Так же, в некоторых приложениях вы сможете отложить часть средств в специальную копилку на будущие траты. Существует и функция, которая позволяет запланировать ваши расходы. Вы можете не писать точную сумму, которую хотите потратить, например, на продукты или оплату ЖКХ, но даже примерный расчет поможет лучше понимать, куда уходят ваши деньги.

Еще одна полезная опция в некоторых приложениях можно увидеть куда привязаны ваши счета и карты, так как многие из нас забывают о подписках на музыку, книги, онлайн-кинотеатры и так далее.

Также у некоторых банков есть сервис аналитики и анализа финансов и трат.

К примеру анализ финансов от Сбербанка - это сервис который наглядно разложить всё по полочкам, чтобы вы всегда знали, куда, сколько и на что тратите. С помощью этой программы вы можете разделить ваши траты по нужным категориям.

Например:

- покупки в супермаркетах,

- расходы на транспорт,

- оплата ЖКХ, пошлин и т.д.

- платежи и прочее