В Удмуртской Республике начала работу Банковская школа

В Удмуртском государственном университете начала работу Банковская школа ВТБ. Дополнительное специальное образование в области банковского дела смогут получить студенты старших курсов профильных факультетов вуза. После прохождения обучения выпускники получат сертификат об окончании Банковской школы, а также возможность прохождения стажировки и трудоустройства в ВТБ.

Как выяснил IZH.KP.RU, банковская школа ВТБ – собственный образовательный проект банка. Учебная программа школы состоит из восьми тематических блоков, в числе которых «банковские продукты», «инвестиционный портфель», «стресс-менеджмент», «эффективные продажи», «эмоциональный интеллект», «тренды построения карьеры». Занятия будут проходить в дистанционном формате в виде интерактивных вебинаров, тренингов, мини-лекций, семинаров и индивидуальных консультаций. Обучение проводят ведущие тренеры регионального учебного центра ВТБ и эксперты банка. Продолжительность курса Банковской школы - 6 месяцев.

«Мы рады, что в этом году возможность расширить свои компетенции и практические навыки работы в банковской сфере появилась у студентов Удмуртии. Заявки на обучение в Банковской школе ВТБ в этом году подали более 20 студентов Удмуртского государственного университета. Они станут нашим «кадровым резервом» и после завершения обучения лучшие из выпускников школы смогут пройти преддипломную практику в ВТБ и будущем начать успешную карьеру в нашем банке», - отметила управляющий ВТБ в Удмуртии Екатерина Шумкова.

Всего в этом году к проекту «Банковская школа ВТБ» подключились 27 высших учебных заведений из 14 городов России. Заявки подали более 530 магистрантов и студентов 3-4 курсов, получающих основное образование по экономическим специальностям.