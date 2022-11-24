На конференции AI Journey (12+) к Кодексу этики искусственного интеллекта присоединились новые организации

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В рамках международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey (12+) к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному на площадке Альянса в сфере ИИ, присоединились новые участники – крупнейшие игроки российского технологического рынка. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В число новых подписантов кодекса вошли следующие 12 организаций: Datanа, Factory 5, ГК «GlobalTruck», ГеомирАгро, Цифровая платформа КАМАЗ, ГК Медси, Самолет, Сибур, Северсталь Менеджмент, РЖД, Русагро Технологии, Уралхим.

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства России:

«В России ключевым руководством по развитию безопасных ИИ-решений стал Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта, разработанный в прошлом году. Сегодня к нему присоединилось ещё 12 компаний, а всего подписали уже 113 организаций со всей страны. В нашем понимании развитие технологий ИИ в России должно ориентироваться исключительно на интересы человека, качество его жизни и благополучие. Именно на основе доверия граждан мы вместе с участниками Альянса и Кодекса этики продолжим создавать новую цифровую экосистему для технологического развития нашей страны».

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«За год, прошедший с принятия Кодекса этики, Альянс в сфере искусственного интеллекта обрел статус важнейшей площадки для открытого диалога между представителями рынка, и мы рады, что все новые подписанты присоединяются к документу, вступают в Комиссию по реализации кодекса и участвуют в выработке актуальных этических норм в области искусственного интеллекта».

Кодекс разработан и совершенствуется на площадке Альянса в сфере искусственного интеллекта совместно с представителями академического сообщества при поддержке Минэкономразвития РФ и Аналитического центра при Правительстве РФ. Одними из первых документ подписали Сбер, Яндекс, VK, «Газпром нефть» и РФПИ, а также другие ведущие компании и учреждения.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Миссия Альянса — быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний Альянса на глобальном рынке.