Тело мертвого мужчины обнаружили возле одной из школ Ижевска

Точная причина смерти неизвестна. Фото: vk.com/zlou18

Утром, в субботу, 26 ноября, в социальных сетях Ижевска появилось сообщение о мертвом мужчине, тело которого обнаружили прямо за забором школы № 69 по улице Дзержинского – недалеко от Парка космонавтов.

Фото: vk.com/zlou18

На фотографиях в группе «Злой ижевчанин» «ВКонтакте» видно, как сотрудники правоохранительных органов забирают умершего.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Удмуртии информацию о найденом теле подтвердили. По предварительным данным, признаков насильственной смерти у мужчины не было. Возможно, причиной смерти послужил приступ эпилепсии или инфаркт, либо человек просто неудачно упал. Но точную причину может установить лишь проверка.

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