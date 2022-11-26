124 тонны старых автопокрышек утилизировали в Ижевске за последние 4 месяца

Тем, кто продолжает использовать покрышки для декора, грозит штраф Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Вывоз 6200 старых автопокрышек с контейнерных площадок был организован в Ижевске с августа по ноябрь об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в связи с введенным в 2021 году запретом на использование шин как элементов благоустройства, во дворах выросли целые горы из выкопанных покрышек, ранее исполнявших функции цветочных клумб и прочего декора.

Итого за 4 месяца коммунальными службами Ижевска утилизировано 124 тонны покрышек, которые согласно новому ГОСТу отнесены к отходам III-IV класса опасности.

Сейчас за нарушение запрета на использование старых шин можно получить штраф в 1-2 тыс. рублей для жителей домов и 100-250 тыс. рублей для управляющих компаний.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Тело мертвого мужчины обнаружили возле одной из школ Ижевска

Второе за утро тело обнаружили на улице жители Ижевска

Бывшая сотрудница суда в Удмуртии лишилась купленной на неподтвержденный доход квартиры

В Удмуртии обсуждают новый проект по предотвращению нападения бездомных животных на людей