Врач рассказала о главных правилах первой помощи при падении на льду

Зимой нудно выбирать обувь на нескользкой подошве Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С наступлением зимы люди чаще начинают получать травмы, так как поскальзываются на льду. Самые частые причины – это неподходящая для зимы подошва, спешка и невнимательность. Кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская в интервью RT (18+) рассказала о том, как правильно оказать помощь, если кто-то ушибся, получил растяжение или что-то себе сломал.

«Особенно опасны такие падения для пожилых людей, так как во многих случаях они заканчиваются тяжелой травмой — переломом шейки бедра, возможны переломы ребер и позвоночника», – говорит специалист.

Если упавший жалуется на острую боль, не чувствует поврежденную конечность или вообще не может пошевелится, следует сразу же вызывать скорую помощь. До приезда врачей пострадавшего лучше не трогать. Если его попытаются неумело поднять или перевернуть, ситуация может усугубиться.

Тошнота, головокружение и боль в области живота – особенно тревожные признаки. Они могут свидетельствовать о черепно-мозговой травме или травме внутренних органов.

«Если вы все-таки поскользнулись, то при падении на спину важно прижать подбородок к груди, это снизит вероятность черепно-мозговой травмы. Шапка и капюшон помогут смягчить удар», – объясняет врач.

Сильная боль и отечность либо гематома в области голеностопа говорят о повреждении связок. В этом случае необходимо приподнять стопу вверх и не шевелить ногой.

«К поврежденному месту несколько раз прикладывается лед, разогревать больное место нельзя», – добавила Екатерина Демьяновская.

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