Почти 1,2 млн рублей похитили мошенники у женщины в декрете из Ижевска

женщина оформила два кредита Фото: Амир Закиров

37-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сейчас женщина находится в декретном отпуске. Неизвестные позвонили ей через мессенджер и убедили, что являются сотрудниками банка. Они сказали молодой маме, что на ее имя пытались оформить кредит и она поверила им. После этого она установила на телефоне программу программу удаленного доступа, с помощью которой злоумышленники получили доступ к ее приложениям. А затем подала две заявки на кредит. Получив деньги, ижевчанка перевела их на свой счет.

После этого она обнаружила, что все деньги со счета сняли. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ведется расследование.

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