Авиакомпания из Ижевска «Ижавиа» официально получила статус туристического оператора

Синельников собирается вывести туризм в Удмуртии на новый уровень Фото: Мария Бакланова

Компания «Ижавиа» получила статус туроператора. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Синельников в своем телеграм-канале.

Выписку из единого федерального реестра туроператоров «Ижавиа» получила 25 ноября. В качестве сферы деятельности отметили внутренний туризм.

«Во-первых, мы сами теперь сможем формировать туристический продукт и продавать как через собственную сеть, так и через другие турагентства. А во-вторых и в главных, это еще один кирпичик в наше счастливое будущее», – написал Синельников.

Гендиректор «Ижавиа» также подчеркнул, что главной целью предприятия теперь будет поднять въездной туризм в республике на новый уровень.

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