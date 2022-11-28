Фигуристка из Удмуртии выиграла 6 этап на Гран-при России

Елизавета Туктамышева во время проката Фото: скриншот с видео

На шестом этапе Гран-при России, который проходил в Перьми победила уроженка Глазова фигуристка Елизавета Туктамышева. Об этом в своей группе ВКонтакте сообщает Sportur.

После выступления с короткой программой уроженка Глазова уступала почти три балла Софье Муравьевой. Однако во время произвольной программы Туктамышевой удалось вырваться вперед. Она смогла занять первое место с результатом 239,4 балла. Тем самым опередив соперницу на 0,79 балла.

Во время проката она мастерски справилась с двумя тройными акселями.

Ее соперницы Софья Муравьева и Алина Горбачева набрали 239,15 и 210,86 балла соответственно.

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