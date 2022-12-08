Могут ли жители Удмуртии увеличить размер своей будущей пенсии?

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Что такое страховой стаж и страховая пенсия? Как она рассчитывается? От чего зависит фиксированная выплата? Что такое <государственная пенсия>? Этими вопросы все чаще задаются жители Удмуртии, не только предпенсионного возраста, но и молодые люди которые уже сейчас заботятся о своем будущем.

Ответы на все интересующие вопросы сейчас можно найти, например, в Сбербанк Онлайн в разделе «Пенсионная витрина». Данный сервис расскажет, какую страховую пенсию вы будете получать, если бы вышли на заслуженный отдых, например, сегодня. Сколько пенсионных баллов вы уже накопили, какой у вас страховой стаж и какая организация управляет вашей накопительной пенсией.