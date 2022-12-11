Во время пьяной потасовки в Ижевске мужчина получил несколько ударов ногой и скончался

Обвиняемого заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция арестовала жителя Ижевска по обвинению в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Согласно данным следствия, все произошло 3 декабря 2022 года. 33-летний обвиняемый и 49-летний потерпевший выпивали в компании знакомых, расположившись в одной из квартир на улице Карла Маркса. Затем между ними возникла ссора и младший из спорщиков несколько раз ударил старшего ногой. На следующий день мужчина скончался из-за полученных телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело. Следователи уже осмотрели место происшествия, теперь допрашиваются свидетели, пройдет судебно-медицинская экспертиза. Обвиняемого заключили под стражу.

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