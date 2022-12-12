Погода в Ижевске на 12 декабря: сильный снегопад и -4 градуса

Уже который день Ижевск накрывает снег Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 12 декабря.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, продолжительный снег, местами сильный.

На дорогах сохраняются снежные заносы, накат, местами гололедица – будьте особенно внимательными.

Днем температура воздуха составит -2… -4°С.

Южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 757 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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