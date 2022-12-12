За пьяную езду в Ижевске осудили адвоката

Фото: архив КП

За управление автомобилем в состоянии опьянения в Ижевске осудили адвоката. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета СК РФ по Удмуртии.

В феврале прошлого года суд наложил на адвоката штраф и лишил его права управлять машинами на полтора года: он по требованию не прошел медосвидетельствование на состояние опьянения.

Несмотря на это, мужчина снова сел за руль. Причем снова пьяным он управлял автомобилем в селах Грахово и Кизнер. В обоих случаях после остановки автомобиля инспекторами ГИБДД он снова отказывался от прохождения медосвидетельствования.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ сроком 300 часов с лишением права управления транспортными средствами на срок 2,5 года.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зима пришла неожиданно»: жители Удмуртии пожаловались на снежные завалы и километровые пробки на трассах

Два человека погибли при лобовом столкновении двух автомобилей под Ижевском

Снег на региональных трассах Удмуртии 11 декабря убирают более 170 единиц техники