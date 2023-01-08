Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 января 2023 9:55

Во всех городах Удмуртии образовательные учреждения в морозы будут работать в дистанционном режиме

У некоторых школьников каникулы продолжаются до 11 января, поэтому холода не повлияют на занятия
Екатерина АРДАШЕВА
На дистант также перейдут школы некоторых районов Удмуртии

На дистант также перейдут школы некоторых районов Удмуртии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 января сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что 9 января школы города будут работать дистанционно – из-за сильных морозов. Подобные же меры будут приняты в других населенных пунктах Удмуртии.

«В связи с аномальным похолоданием принято решение о переходе на дистанционное обучение всех школ города и учреждений дополнительного образования 9 и 10 января. Детские сады работают в штатном режиме», – сообщает ВКонтакте пресс-служба администрации Сарапула.

Управление образования Администрации города Можги также проинформировало родителей, что 9 января днем ожидается температура до -30°С, а «при такой температуре отменяются занятия в школе и в учреждениях дополнительного образования».

Однако в ряде школ дети выходят с каникул не 9, а 11 января, для них ничего не меняется.

«Школы, которые завтра выходят с каникул, 9 января учатся дистанционно», – написал ВКонтакте глава города Глазова Сергей Коновалов, а Алексей Заметаев, глава Воткинска, сообщил, что школьные каникулы продолжаются до 11 числа, а учреждения дополнительного образования в морозы будут работать в дистанционном режиме.

Во многих районах дети также не пойдут в школу в понедельник. Например, о переходе на один день в дистанционный формат сообщили администрация Игринского района и Управление образования Балезинского района.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Подозреваемая в краже средств с чужой банковской карты крановщица из Ижевска может лишиться свободы на 6 лет

Сотрудники ГИБДД и спасатели помогли двум застрявшим на трассе из-за морозов водителям в Удмуртии

В Ижевске простились с заслуженным экологом Удмуртии Геннадием Рудных

К концу новогодних каникул количество заболевших ковидом в Удмуртии выросло