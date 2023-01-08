Во всех городах Удмуртии образовательные учреждения в морозы будут работать в дистанционном режиме

На дистант также перейдут школы некоторых районов Удмуртии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

7 января сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что 9 января школы города будут работать дистанционно – из-за сильных морозов. Подобные же меры будут приняты в других населенных пунктах Удмуртии.

«В связи с аномальным похолоданием принято решение о переходе на дистанционное обучение всех школ города и учреждений дополнительного образования 9 и 10 января. Детские сады работают в штатном режиме», – сообщает ВКонтакте пресс-служба администрации Сарапула.

Управление образования Администрации города Можги также проинформировало родителей, что 9 января днем ожидается температура до -30°С, а «при такой температуре отменяются занятия в школе и в учреждениях дополнительного образования».

Однако в ряде школ дети выходят с каникул не 9, а 11 января, для них ничего не меняется.

«Школы, которые завтра выходят с каникул, 9 января учатся дистанционно», – написал ВКонтакте глава города Глазова Сергей Коновалов, а Алексей Заметаев, глава Воткинска, сообщил, что школьные каникулы продолжаются до 11 числа, а учреждения дополнительного образования в морозы будут работать в дистанционном режиме.

Во многих районах дети также не пойдут в школу в понедельник. Например, о переходе на один день в дистанционный формат сообщили администрация Игринского района и Управление образования Балезинского района.

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