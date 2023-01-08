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НовостиЗдоровье8 января 2023 10:56

За январские каникулы 2023 года в Удмуртии зарегистрировано 45 случаев обморожения

Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года
Екатерина АРДАШЕВА
23 человека даже попали с обморожениями в больницу

23 человека даже попали с обморожениями в больницу

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В января вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук рассказала на официальной странице ВКонтакте о травматизме в новогодние каникулы. Очень много людей в этом году пострадало от мороза.

«В новогодние праздники в республике зарегистрировано 45 случаев обморожения, это почти в 2 раза больше, чем год назад. 23 человека госпитализированы», – сообщила Эльвира Пинчук.

А вот от пиротехники пострадали всего 6 человек. Всего же за медицинской помощью с различными травмами в это время обратились 1109 жителей Удмуртии.

В праздничную неделю работали 126 бригад скорой, совершившие более 19 тысяч выездов. На ДТП скорая выезжала 54 раза, врачи оказали помощь 51 пострадавшему. Кроме того, 51 раз бригады выезжали на пожар, из них 30 – в Ижевске. Двоим пострадавшим при пожаре также оказали помощь.

В настоящее время, в связи с аномальными холодами медицинские службы переведены на усиленный режим работы.

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