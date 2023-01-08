Кандидат медицинских наук рассказал о подготовке к крещенским купаниям

Ни в коем случае нельзя нырять в купель вниз головой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже совсем скоро Крещение, и врачи предупреждают: экспериментировать с зимними купаниями не стоит тем, кто никогда в жизни не закалялся или имеет хронические заболевания.

Как пояснила RT кандидат медицинских наук Екатерина Кашух, пребывание в ледяной воде для неподготовленного человека может обернуться серьезными проблемами вплоть до внезапной смерти. Пациенты с заболеваниями дыхательных путей и сердца – в главной группе риска. И все те, кто чувствует какое-либо недомогание или недавно перенес ОРВИ. Окунаться в холодную воду также противопоказано детям, беременным женщинам и также пожилым. Всем остальным без подготовки тоже нельзя.

«Заблаговременно начните проводить в домашних условиях процедуры по закаливанию. Например, включите в свой график регулярные ритуалы по воздействию на организм холодом и постепенно увеличивайте их длительность. Это позволит минимизировать возможный вред от внезапного резкого переохлаждения в крещенскую ночь», – поясняет Екатерина Кашух.

Для взрослых это, в первую очередь, обливание водой с температурой 8–12 °С. Зону воздействия нужно постепенно расширять – начать с рук и ступней в первые две недели, затем увеличить зону воздействия холодом до локтей и коленей. Спустя ее две недели можно переходить к обливанию всего тела.

Окунаться в прорубь можно только в специально оборудованных общественных местах.

«За два часа до купания рекомендуется поесть. Непосредственно перед погружением в прорубь врач советует провести лёгкую разминку и убедиться, что значения артериального давления находятся в пределах нормы, а сразу после купания насухо вытереться полотенцем, надеть теплую одежду, зайти в помещение и выпить горячий чай», – говорит врач.

Алкоголь – под строгим запретом, как до купания, так и после него. Также очень небезопасно нырять в прорубь вниз головой.

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