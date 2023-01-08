Автосервис в гаражном кооперативе загорелся в Ижевске 8 января

Для тушения привлечены все необходимые силы Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В воскресенье, 8 января, в Ижевске загорелся автосервисе на территории гаражного кооператива «Буммашевец». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

Тушение пожара в ижевском автосервисе 8 января Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Тушение пожара в ижевском автосервисе 8 января Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сообщение поступило около 18:20. В настоящее время на месте работают пожарные, для тушения привлечены все необходимые силы и средства. Пожар имеет повышенный ранг.

Тушение пожара в ижевском автосервисе 8 января Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Тушение пожара в ижевском автосервисе 8 января Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Информация о пострадавших и погибших, по данным МЧС, не поступала. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Обновление

По уточненной информации, открытым пламенем горело двухэтажное здание. В 19:18 пожару присвоили повышенный ранг. К этому моменту обвалилась кровля. В 19:49 пожар удалось локализовать, а в 20:09 было ликвидировано открытое горение.

Обошлось без пострадавших. Площадь пожара, по предварительной оценке, составила 600 кв. м. От огня пострадали 7 гаражей, уничтожены три легковых автомобиля.

В тушении пожара были задействованы 73 человека и 22 единицы техники (от МЧС России 57 человек и 16 единиц техники).

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