«Ижсталь» украсила территорию снежными фигурами и световыми конструкциями

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») подвел итоги корпоративного конкурса среди структурных подразделений на лучшее зимнее оформление прилегающей территории.

При оценке оформления жюри принимало во внимание масштаб, мастерство исполнения, наличие корпоративной символики и символа наступающего 2023 года, оригинальность композиций, использование светотехнических устройств, наличие снежных фигур и креативность презентации.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

В номинации «Лучшее световое оформление» не было равных транспортному цеху, работники которого превратили свою площадку в разноцветную сказку с красавицами елями, мигающими фонарями и мачтами, оленями из дюралайта и волшебными цветочными композициями. В центре этой сказки блистал огромный елочный шар, внутри него можно было загадь желание, которое обязательно сбудется в наступающем году.

Великолепный снежный заяц человеческого роста встречал у входа в прокатный цех. Компанию ему составляла целая бригада озорных деревянных гномов и снеговиков. А напротив стояли рождественские качели, где уютно расположилась семейка фанерных кроликов, – на нее можно было присесть и сфотографироваться на память. Презентацию оформления прокатчики провели задорно и энергично: с песнями, частушками и народными плясками. За что и стали победителями в номинации «За лучшие снежные и деревянные фигуры, феерию света, музыки и актерского мастерства».

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»

Инструментальщики поразили жюри ажурными украшениями ручной работы, целым городским кварталом из картона, в окнах которого горел свет и театральной постановкой с героями любимых советских мультфильмов.

Лучшие снежные символы уходящего и нового года изготовили сталевары. Самое патриотичное новогоднее оформление сделали работники цеха ремонта и технического обслуживания оборудования сталеплавильного производства. Не осталось незамеченным и умение специалистов отдела складского обеспечения превращать такие обыденные предметы, как лестницы, стремянки и стулья, в оригинальные праздничные ели.

«Конкурс на украшение территории создает для работников завода атмосферу праздника, вызывает положительные эмоции для успешного завершения очередного трудового года», – прокомментировала директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Фото: ПАО «Ижсталь»