Tele2 предлагает жителям Удмуртии добавить к тарифу домашний интернет

Фото: Tele2

Tele2 российский оператор мобильной связи, предлагает абонентам в Удмуртии подключить домашний интернет к своему действующему мобильному тарифу и настроить оптимальную скорость. Домашний интернет как дополнение к мобильному тарифу – это пример пользы для клиентов от интеграции компаний. Запуск услуги широкополосного доступа в интернет для клиентов Tele2 в новых регионах стал очередным этапом совместного проекта оператора с компанией «Ростелеком».

Главная особенность конвергентного решения – возможность включить услуги домашнего интернета в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Новое предложение доступно на тарифах «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Игровой», Black и Premium. Оно позволяет самостоятельно настроить тариф, выбрав оптимальную скорость интернета в зависимости от потребностей клиента.

С запуском домашнего интернета клиенты оператора могут добавлять к своему мобильному тарифу проводной интернет на скорости от 100 до 500 Мбит/сек. В зависимости от выбранной скорости доплата за подключение домашнего интернета составит: 200 руб. (100 Мбит/сек), 300 руб. (300 Мбит/сек) или 500 руб. (500 Мбит/сек). Добавленные услуги домашнего интернета не меняют привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа. Кроме того, при подключении домашнего интернета абоненты Tele2 получат дополнительные ежемесячные пакеты минут и мобильного интернета.

Оформить заявку на подключение можно в личном кабинете, мобильном приложении и в салонах связи Tele2. При использовании цифровых каналов клиент в несколько касаний самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона «Волга» Tele2:

«Запуск конвергентного решения - продолжение успешной синергии двух компаний. Взаимная интеграция актуальных продуктов, услуг и сервисов позволяет нам действовать еще более эффективно с учетом запросов и ожиданий клиентов. При этом мы сохраняем нашу традиционную гибкость подхода - абоненты Tele2 могут дополнить свой привычный тариф домашним интернетом, настроив его удобным для себя способом и в зависимости от личных потребностей. Сделать это максимально просто в приложении или в личном кабинете, добавив новую опцию к уже знакомому тарифному плану и следуя подробной инструкции. Технические возможности позволяют подключать домашний интернет со скоростью до 500 Мбит/с».

Реклама. АО «Михайлов и партнеры. Управление стратегическими коммуникациями».