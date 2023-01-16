Две школьницы из Удмуртии стали призерами образовательного онлайн-кэмпа МТС

Фото: МТС

Компания МТС подвела итоги бесплатного всероссийского онлайн-кэмпа для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». В числе победителей, выбранных среди талантливых детей со всей России, специальный приз жюри получили 11-летняя Виктория Харитонова из Ижевска и Анастасия Ситникова из поселка Кез.

Мероприятия в онлайн-формате проходили в официальном телеграм-канале проекта всю праздничную неделю, со 2 по 8 января. Дети и подростки получили возможность завести новые знакомства, поучаствовать в различных мастер-классах и встретиться со звездными кураторами: певцом Ваней Дмитриенко, блогером Настей Кош, фотографом Вадимом Бутенковым и другими.

Каждый день для детей проводились занятия по нескольким творческим направлениям: журналистике, созданию контента, музыке, вокалу, фотографии и хореографии. Результаты занятий школьники представили в виде творческих работ. Виктория Харитонова и Анастасия Ситникова выполнили все задания и представили на суд звездных наставников выступления в стиле «Arms Control», короткие новогодние видео, серию фотоснимков, а также запись кавера на песню «Бэлла». За свою активность школьницы получили фирменные призы от проекта.

«Наш онлайн-кэмп, как и проект «Поколение М» в целом – прекрасная возможность пообщаться с популярными художниками, певцами, блогерами. Любой ижевский школьник, у которого есть смартфон, может смотреть все мастер-классы онлайн и быстро загружать работы для оценки профессионального жюри. Все это поможет школьникам республики развиваться и пробовать свои силы в разных видах творчества, а заодно весело и с пользой провести свободное время», — рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.

О программе «Поколение М»

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.