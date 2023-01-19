Назначен новый управляющий Удмуртским отделением Сбербанка

Управляющим Удмуртским отделением ПАО Сбербанк назначен Арсений Колобов, ранее занимавший должность управляющего отделением в Республике Марий Эл.

«Удмуртия сильный и быстроразвивающийся регион. В отделении Сбербанка работает профессиональная, амбициозная команда с большим потенциалом. Коллеги не раз доказывали это победами в многочисленных корпоративных конкурсах. Под руководством Арсения Колобова коллективу предстоит реализовать множество новых задач в области развития региона совместно с Правительством Республики. Арсений Георгиевич зарекомендовал себя как эффективный руководитель, который способен решать задачи любой сложности. Уверен, что профессиональные навыки и опыт его работы станут новым стимулом в развитии Удмуртского отделения Сбера и всего региона», - прокомментировал новое назначение Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк.

Арсений Колобов окончил юридический факультет Казанского Федерального Университета в 2001 г. В Сбербанке работает более 21 года. Свою карьеру начал с должности юрисконсульта в отделении Банка Татарстан. Прошёл путь со стартовой позиции до должности заместителя Управляющего, а затем — Управляющего отделением ПАО Сбербанк в Республике Марий Эл.

Юрий Бычковский, ранее занимавший должность управляющего Удмуртским отделением, назначен Заместителем Председателя Волго-Вятского банка, куратором блока «Розничный бизнес и сеть продаж».