Около 50 миллионов рублей сэкономили жители Удмуртии благодаря «Больше» от Tele2

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги работы программы лояльности за 2022 год и выяснил, как изменились предпочтения жителей Удмуртии в выборе привилегий: стали больше учиться и меньше играть в компьютерные игры. В приоритете также оказались скидки и кэшбэки на бронирование туров и отелей, ювелирные украшения, также онлайн-подписки.

В 2022 активность клиентов программы лояльности «Больше» в Удмуртии выросла на 25% год к году. Благодаря привилегиям и подаркам жители республики сэкономили около 50 миллионов рублей. Все абоненты Tele2 могут участвовать в программе и пользоваться выгодными предложениями, новые акции от партнеров появляются каждый месяц.

Наиболее востребованным предложением уже три года подряд у жителей Удмуртии остаются серебряные подвески в подарок, это более 25% от общего числа активированных промокодов. Жители региона получили больше 35 тысяч украшений стоимость около 17,5 миллионов рублей. Второй популярной категорией, где число активаций превысило 8%, стало онлайн-образование. Благодаря скидкам на курсы и интенсивы, а также занятиям в подарок, клиенты сэкономили на учебе более 6 миллионов рублей. Также в этом году абоненты скачали или изучили в режиме онлайн более 20 тысяч электронных книг, доступ к литературе предоставлялся бесплатно на период от 7 до 30 дней. В прошлом году интерес к компьютерным играм у абонентов Tele2 снизился, количество использованных промокодов сократилось на 11%.

Замыкает топ предпочтений 60-дневная бесплатная подписка Яндекс Плюс, на нее пришлось более 5% активаций промокодов, это почти 4 миллиона рублей в денежном выражении. Еще одним популярным предложением стала скидка на бронирование отелей в Яндекс Путешествиях, её использовали более 3,5 тысяч раз. Еще 5% клиентов воспользовались персональной скидкой на покупку Xiaomi.

По-прежнему востребованной остается доставка готовых блюд и продуктов. В 2022 году абоненты Tele2 в Удмуртии «проголосовали» промокодами за кофе и мороженое, они стали самыми популярными продуктами, обогнав бургеры и пиццу.

Каждый месяц программе лояльности «Больше» 50 выгодных предложений, ознакомиться с ними и получить промокоды можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Сейчас клиенты мобильного оператора в Удмуртии могут получить пиццу и кофе в подарок, а также скидку на катания на коньках.

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