«Ночь шахмат и бега» прошла в Дебесском районе Удмуртии

Забег по Дебесам. Фото: Алексей Иванов

В Дебесах прошла «Ночь шахмат и бега». Сначала 17 человек устроили экскурсию-забег по селу, а затем продолжили вечер игрой в шахматы.

Маршрут шел от от политехикума до музея истории Сибирского тракта. Участникам по пути рассказывали о спортивных объектах которые есть в селе и которые планируют возвести, а также об истории села. Общая длина маршрута составила 3333 метра. Организатором стал «Калашников.Спорт».

«Это была беговая экскурсия по селу, которую нам провели историки. Мы пробежали по ключевым точкам и в конце прибыли в музей истории Сибирского тракта, где нам провели экскурсию и напоили чаем», – рассказал участник забега Алексей.

А после пробежки участники сыграли в ночные шахматы с международным мастером Александрой Макаренко. Турнир провели по швейцарской системе в пять туров.

В турнире одержала победу сама Александра Макаренко с результатом 4,5 очков из 5. Вторым стал Александр Новоселов из Ижевска, третьим – Алижон Маматаизов из Игры.

«Я люблю и бег, и шахматы. И хоть и в том, и в другом я очень слабенький любитель, но в событии подобного формата принять участие было очень весело. Резюмирую: «Ночь шахмат и бега» – отличный проект, надо его обязательно развивать! В следующем году давайте еще и забег на время делать», – рассказал на своей странице «ВКонтакте» Алексей Выстребов, руководитель Агентства по молодежной политике.

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