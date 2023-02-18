Что ждет каждый знак зодиака в воскресенье Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на воскресенье

ОВЕН

Вы получите возможность проявить свой характер и решимость в отстаивании своих интересов.

ТЕЛЕЦ

Звезды рекомендуют использовать этот день для решения любых вопросов, касающихся финансов, бизнеса и недвижимости.

БЛИЗНЕЦЫ

Не исключено, что вам предложат поучаствовать в каком-либо совместном проекте.

РАК

Вас ждет немало трудностей. Не стоит расслабляться, если вы хотите достичь успеха в этот день.

ЛЕВ

Вам предстоит узнать много нового, вы научитесь применять полученные знания в жизни.

ДЕВА

Нужно будет постараться, чтобы в конце дня все же добиться желаемого результата. Для этого нужно приложить максимум усилий и потратить много времени, но зато вы добьетесь своего.

ВЕСЫ

В этот день вы будете не в состоянии сдерживать свои эмоции. Постарайтесь держать себя в руках.

СКОРПИОН

Вы можете рассчитывать на поддержку друзей. Возможно, они помогут вам в решении каких-то вопросов.

СТРЕЛЕЦ

Звезды советуют вам в этот день быть осторожными и внимательными. Позаботьтесь о своем здоровье.

КОЗЕРОГ

Вы будете проявлять интерес к новым знакомствам и даже увлечетесь флиртом. Но будьте осторожны: не все мужчины будут достойны вашего внимания.

ВОДОЛЕЙ

Вам придется потрудиться, чтобы стать успешным человеком, но не пренебрегайте своей личной жизнью.

РЫБЫ

Вам не страшны никакие преграды, вы готовы их преодолевать. Этот день подходит для любых начинаний. Вы можете смело браться за любое дело.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».