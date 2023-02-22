«Ижсталь» организовала турнир по хоккею на валенках среди подшефных школ

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») провел турнир по хоккею на валенках на кубок «Содружество» среди школ микрорайона «Городок металлургов».

Турнир проводится несколько лет подряд и уже стал традиционным. В нем принимают участие команды школ №№ 9, 35, 70, 80, состоящие из старшеклассников, преподавателей и родителей учащихся, и сборная завода «Ижсталь». Место проведения – стадион школы № 70.

Фото: ПАО «Ижсталь»

Турнир проходил по круговой системе, где каждая команда сыграла со всеми остальными по одной игре, состоящей из двух таймов по 5 минут каждый. Если основное время игры заканчивалось вничью, то пробивалась серия буллитов.

Победителем турнира стала команда школы № 70, которая набрала одинаковое количество очков с хоккейной дружиной «Ижстали», но одержали победу над ижсталевцами в личной встрече. Бронзовые призеры – команда школы № 80. Спортсменам школы № 70 вручили кубок «Содружества» в виде фигуры сталевара, остальные команды награждены малыми кубками. Каждый участник турнира получил памятные подарки, отдельными призами отмечены лучшие хоккеисты в каждой команде.

«Содружество» – программа социального партнерства, объединяющая «Ижсталь», образовательные школы, детские сады и ветеранские организации микрорайона «Городок металлургов». Она действует уже более 20 лет. В рамках программы ижсталевцы помогают подшефным учреждениям в решении хозяйственных вопросов, в том числе в организации массовых культурных и спортивных мероприятий.

Фото: ПАО «Ижсталь»