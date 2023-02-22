Пять простых советов, позволяющих сделать жизнь родителей проще, а детей – безопаснее и интереснее

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Если вы вынуждены оставлять детей дома одних, вас наверняка беспокоит, чем они занимаются, пока вас нет. Любой детский смартфон требует особых настроек, чтобы обезопасить ребёнка от вредного контента и нежелательных звонков. Наша редакция вместе с экспертами МТС разобралась в том, как сделать жизнь родителей проще, а детей – безопаснее и интереснее. Снизить риск происшествий, наладить ненавязчивый контроль помогут современные технические решения и подписки.

1. Умные часы вместо обычных

Умные часы подстрахуют, если приучить ребёнка их не снимать и заряжать на ночь. Вы будете в курсе, где находится сын или дочь, не ушёл ли ребенок с площадки: настройте в приложении геозоны, например, обозначьте границы двора. Когда ребёнок захочет уйти подальше от дома, вы получите уведомление и сможете тут же позвонить — прямо на часы.

2. Приложение «Мой поиск»

Если ваш ребёнок постоянно с телефоном, то контроль местоположения лучше доверить приложению Мой Поиск от МТС. Вы также сможете задавать различные геозоны, о пересечении границ которых будете знать, а еще получать информацию о том, сколько денег на телефоне у ребёнка и на каком уровне заряд батареи.

3. Установите умные розетки

Электричество и дети — ещё одна больная тема. Добавьте контроля, пока вы не дома, используя умные аналоги розеток и выключателей. Они могут блокировать доступ к электричеству, удалённо управляться, предотвращать урон от короткого замыкания или иной перегрузки в сети.

4. Ограничьте доступ детей к нежелательным телеканалам и передачам

Особой головной болью для родителей становится взрослый контент на ТВ. Возможно ли оградить детскую аудиторию от просмотра таких передач в ваше отсутствие? Проблема не так проста, как кажется, ведь функция родительского контроля реализована везде по-разному, и это зависит как от марки, модели и даже версии используемого программного обеспечения телевизора, так и от приложения, в котором присутствует запрещённый контент. Но, например, в онлайн-кинотеатре KION от экосистемы МТС можно не переживать за фильмы и сериалы, которые ваш ребенок может смотреть. После регистрации в приложении сразу появятся и основной, и детский профили.

Чтобы установить ограничения для ребёнка:

- Зайдите в раздел «Ещё» и нажмите на аватар профиля в верхнем левом углу экрана.

- Выберите пункт ПИН-код и установите свой код. По умолчанию ПИН-код 0000. Приложение запросит ПИН-код в детском профиле при попытке сменить профиль на взрослый или если ребёнок захочет посмотреть контент не своего возрастного рейтинга.

- Перейдите в детский профиль.

- Выберите пункт Родительский контроль и установите возрастной рейтинг.

Теперь ребёнок не увидит ничего лишнего.

5. Сделайте смартфон ребенка безопаснее

У многих операторов имеются детский подписки, например, семьи в Удмуртии могут подключить на смартфоны своим детям первую экосистемную подписку МТС Junior, которая включает в себя сервисы для определения местоположения ребёнка, развивающие онлайн-курсы и другие полезные сервисы. Эти возможности доступны клиентам не только МТС, но и других сотовых операторов.

Родители смогут узнать местоположение ребёнка в реальном времени, дозвониться до него при нулевом балансе или даже если смартфон в беззвучном режиме, получить уведомления, когда ребёнок покинет дом, школу или двор, отслеживать заряд батареи и пользоваться другими полезными функциями.

Детям подписка позволит смотреть без взрослого контента и рекламы популярные мультфильмы, фильмы, аниме с любимыми героями, слушать музыкальные треки, подкасты, развивать логику и интеллект с курсами LogicLike.

Технологии помогут обезопасить вашего ребёнка от нежелательного контента, однако говорить с ним о рисках, опасностях и правилах поведения не просто желательно, но обязательно. Выстройте отношения таким образом, чтобы сын или дочь хотели обсуждать всё, что их взволновало, именно с вами. Тогда переживать за ребенка придется намного реже.