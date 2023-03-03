«Ижсталь» наградила лучших игроков в шашки

Фото: ПАО «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») провел турнир по шашкам в рамках корпоративной спартакиады.

В нем приняло участие 9 команд по 3 человека (в каждой – двое мужчин и одна женщина). Играли по круговой системе. При равенстве итоговых очков у нескольких команд места распределялись с учетом результата игр непосредственно между этими командами. Если было равенство и по этому показателю, то лучшая команда определялась по количеству одержанных побед за турнир.

Фото: ПАО «Ижсталь»

В первой группе за явным преимуществом победила сборная ремонтной и производственной служб. Всего полбалла разделили сборные подразделений заводоуправления и прокатчиков, завоевавших соответственно второе и третье места.

Во второй группе первое место заняла команда дочернего общества «Ижсталь-ТНП». Сразу три команды набрали равное количество очков. Ни результаты личных встреч команд, ни количество одержанных побед также не выявили призеров. И только итоги игр на каждой из трех досок расставили участников на пьедестале турнира: серебро досталось цеху калиброванного проката, бронза – у энергетиков.