Эксперты выяснили, как исполнить желания женщин Удмуртии на 8 Марта

Фото: МТС

Накануне 8 марта МТС провела опрос россиян о том, какие подарки хотели бы получить женщины, и что им планируют подарить мужчины. В списке ожиданий лидируют цветы и ювелирные украшения. Мужчины смогут исполнить желания женщин и рассчитывают уложиться в 7 тысяч рублей.

Что женщины хотят на 8 Марта?

Треть женщин рассказали, что хотели бы получить на 8 Марта цветы, 28% мечтают об ювелирных изделиях в качестве подарка. На третьем месте – парфюмерия (18%), еще 16% хотят, чтобы им подарили смартфоны и гаджеты. Замыкает пятерку лидеров категория одежды и обуви – за эту идею подарка проголосовало 14% представительниц прекрасного пола.

В топ-3 менее желанных подарков вошли компьютеры и ноутбуки (8%), крупная бытовая техника (7%) и гаджеты для лица и тела (6%).

Что мужчины планируют подарить женщинам на 8 марта?

Почти половина опрошенных мужчин планируют подарить своим партнершам цветы, также популярными вариантами являются ювелирные изделия (24%) и парфюмерия (23%). Еще 15% мужчин подарят партнершам косметические средства для ухода за лицом и телом, 12% - смартфоны и гаджеты. Одинаковое количество респондентов (11%) подарят своим женщинам мелкую бытовую технику, одежду и обувь, а также сертификаты, чтобы их спутницы сами смогли выбрать себе то, о чем мечтают.

Где планируют праздновать?

Больше половины опрошенных проведут 8 марта дома, так как это выходной день в середине недели. Этот же вариант респонденты обозначили самым желанным форматом празднования.

39% мужчин хотели бы в идеале отправиться с партнершей в путешествие за границу или и по России, но фактически только 5% запланировали сам отдых. 19% мужчин поведут свою даму в ресторан, 10% пока не решили, куда пойдут в праздничный день, а 4% опрошенных уже присмотрели SPA или массаж.

25% женщин хотели бы отметить праздник в ресторане. Отпраздновать 8 марта в путешествии по России хотели бы 17% женщин, а за границей – 15%.

16% женщин мечтают на 8 марта о совместном походе в SPA или на массаж, осуществить мечту надеются 3%.

16% представительниц прекрасного пола уточнили, что им неважно, как отмечать праздник, главное, чтобы партнер был рядом.

Стоимость подарка

В среднем мужчины обозначили, что цена подарка должна начинаться от 7000 рублей, максимальная стоимость, которую они готовы потратить на поздравление – 22000 рублей. Минимальная цена, обозначенная женщинами, также начинается от 7000, но максимальной стоимостью представительницы прекрасного пола обозначают 24000 рублей.

Большинство и мужчин (70%), и женщин (64%) сошлись на мнении, что подарок на 8 марта должен быть сюрпризом.

Методика:

В опросе от сервиса МТС Исследования, посвященном 8 марта, приняли участие 1700 россиян старше 18 лет. Респондентам была представлена возможность заполнить онлайн-анкету, отправленную с помощью аналитического сервиса на основе Big Data МТС.