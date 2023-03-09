«Открытие Инвестиции» приглашает инвесторов на конференцию «Неопределенность – лучшее время для инвестирования»

Фото: Мария Бакланова

16 марта «Открытие Инвестиции» приглашают частных инвесторов Ижевска на конференцию «Неопределенность – лучшее время для инвестирования»(18+) с участием директора по инвестициям УК «Открытие» Виталия Исакова и инвестиционного советника «Открытие Инвестиции» Егора Ростовцева.

Низкая оценка российского рынка становится мощным стимулом интереса инвесторов — подешевевшие бумаги дают возможность неплохо заработать на восстановлении рынка. Но какие секторы будут бенефициарами подъема рынка? Как инвестору извлечь выгоду из текущих реалий и в какие инструменты инвестировать? В дружеской и деловой атмосфере конференции «Неопределенность – лучшее время для инвестирования» на эти и другие вопросы ответят директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков и инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Егор Ростовцев.

В ходе открытой дискуссии гости конференции узнают, как защитить накопления, и познакомятся с концепцией универсального портфеля на все времена с доходом выше инфляции. Эксперты расскажут о потенциальной доходности российского рынка акций на горизонте трех лет и более и возможностях для инвестирования через брокерские продукты.

«Текущая экономическая ситуация требует от инвестора тщательно просчитанной стратегии управления личными финансами, и потому сегодня рекомендации профессионалов актуальны как никогда. В программу конференции включены темы, которые интересны самой широкой аудитории — как начинающим, так и опытным инвесторам. Уверены, что диалог с экспертами, а также практические рекомендации по тактике и стратегии инвестирования помогут жителям Ижевска еще эффективнее распорядиться средствами», — говорит Вадим Меньшиков, директор филиала «Открытие Инвестиции» в Ижевске.

Участие в мероприятии бесплатное. Требуется предварительная регистрация на сайте.