Высокоскоростной домашний интернет МТС стал доступен для жителей 10000 квартир Ижевска

Фото: МТС

МТС объявляет о реализации очередного этапа проекта строительства сети фиксированной связи в Ижевске. Интернетом на скорости до 500 Мбит/с уже могут пользоваться жители 66 домов города, в том числе новоселы крупных и современных ЖК.

С конца прошлого года МТС обеспечила цифровой инфраструктурой более 30 новых крупных современных жилых комплексов Ижевска. Доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 500 Мбит/с и цифровому телевидению МТС получили жители жилых комплексов «Хорошо», «Ежевика», «Ближе к звездам», «Новый Карлутский», New York, Forest, Znak, «Скандинавия», «Матросов» и другие. Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на сайте.

Высокоскоростной домашний интернет обеспечивает бесперебойное подключение всех устройств, находящихся в доме – от компьютеров и телефонов до «умных» колонок, пылесосов и других систем умного дома. Жильцы домов получают возможность не только с комфортом пользоваться соцсетями, звонить по видеосвязи, смотреть на смартфоне видео в HD-качестве, но и контролировать микроклимат, отопление и подогрев полов, освещенность, управлять дистанционно работой бытовой техники в своих квартирах. Также можно с комфортом вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов.

Кроме удобства, абоненты МТС получают еще и возможность существенно сэкономить при подключении сразу нескольких продуктов. При подключении сразу нескольких услуг в рамках одного тарифа — мобильной связи и интернета, домашнего интернета и ТВ— абоненты смогут сэкономить до 40% расходов на телеком-сервисы и получат подписку на онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС.

«Объем ввода жилья всех категорий в Удмуртии по итогам 2022 года увеличился на 40%. Такими же активными темпами мы развиваем фиксированную сеть в многоквартирных домах, делая жизнь горожан еще более комфортной и качественной вместе с сервисами нашей экосистемы. Линейка наших продуктов и услуг включает мобильные и фиксированные услуги, а также такие сервисы, как онлайн-кинотеатр KION, музыкальная платформа МТС Music, онлайн-библиотека Строки, облачные ресурсы и сервисы умного дома. Мы планируем и дальше инвестировать в развитие цифровой инфраструктуры микрорайонов Ижевска», – отметил директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.