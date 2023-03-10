«Ростелеком» оснастил интернетом удмуртский поселок

Фото: Ростелеком

«Ростелеком» обеспечил скоростным интернетом поселок Кизнер Удмуртской Республики, протянув на территории населенного пункта более 15 км оптики. Инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильное соединение и высокую скорость передачи данных. Около тысячи семей получили доступ к современным цифровым сервисам.

Виталий Васильев, технический директор филиала ПАО «Ростелеком» в Удмуртской Республике:

«Кизнер — административный центр с населением около 10 тысяч человек. Здесь активно развивается жилищный фонд, строятся частные коттеджи. Медные линии связи не могут обеспечить высокую скорость передачи данных. За последний год мы получили множество обращений от местных жителей с просьбой обновить телеком-инфраструктуру. Все работы выполнили за месяц».

Распределительная сеть охватывает 22 улицы частного сектора Кизнера. В этом году провайдер планирует оснастить оптикой весь поселок.

Фото: Ростелеком

Андрей Попов, житель Кизнера:

«Раньше домашний интернет работал медленно. Как только “Ростелеком” проложил на нашей улице оптику, сразу подал заявку на подключение. Сотрудники провайдера всего за несколько часов провели кабель и настроили оборудование. Мы выбрали тариф со скоростью передачи данных 200 Мбит/с, теперь все члены семьи могут выходить в сеть со стационарного компьютера и с мобильных устройств».

«Ростелеком» предлагает абонентам пакет «Технологии выгоды». В услугу входит скоростной интернет, 189 телеканалов интерактивного телевидения, более 25 тысяч фильмов и сериалов в видеосервисе Wink и сотовая связь. Стоимость — 779 рублей в месяц.

Дополнительная информация — на сайте компании и по номеру 8 800 100 08 00.

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