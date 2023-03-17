Житель Удмуртии подозревается в краже более 400 тысяч рублей

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Фото: архив редакции

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Им оказался ранее судимый 29-летний житель Сарапула. По данным следствия, в ноябре 2022 года он познакомился с 39-летней местной жительницей, у которой, как выяснилось в ходе их беседы, на банковском счете есть крупная сумма денег.

Уже в марте женщина передала подозреваемому свою карту для оплаты продуктов, после чего мужчина перестал выходить на связь. Со счета потерпевшей списалось 436 тыс. рублей.

Подозреваемого нашли в Ижевске и изъяли у него 230 тыс. рублей, остальные деньги он потратил на развлечение и погашение долгов.

Мужчина находится в следственном изоляторе. Ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет.

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