Курсы русского языка от ВУЗа Удмуртии появятся в Латинской Америке

Фото: Полина Четверикова

В трех странах Латинской Америки появятся курсы русского языка. Грант на продвижение выиграл Глазовский пединститут им. В.Г. Короленко. Об этом сообщает пресс-служба института в соцсетях.

Обучение пройдет в рамках проекта Министерства просвещения России в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. В планах – принять на курсы минимум 150 жителей этих стран.

ГГПИ стал сильнейшим ВУЗом из 42 допущенных образовательных учреждений, которые претендовали на грант.

«Курсы в странах Латинской Америки будут включать в себя не только основы русского языка, но и курс по современной культуре и литературе, основы бизнес-коммуникации и многое другое. Кроме того, слушатели могут освоить профессиональную лексику, свойственную разным отраслям производства», – рассказала Янина Чиговская-Назарова, ректор института.

Разрабатывать курсы будут доктора и кандидаты наук, а также методисты.

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